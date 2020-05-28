Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

AA 28 Mayıs 2020 Perşembe 18:47 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 18:48

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 902 artarak 39 bin 858'e yükseldi.

Ölü sayısı 5 artarak 219, iyileşenlerin sayısı da 737 yükselerek 16 bin 660 oldu.

Ülkede, toplam 499 bin 249 Kovid-19 testi yapıldı.

- Azerbaycan'da 191 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 191 artarak 4 bin 759'a ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 125 artarak 3 bin 22'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 yükselişle 56'ya çıktı. Bugüne kadar 284 bin 669 test yapılan Azerbaycan'da 1681 hastanın tedavisi sürüyor.

- Moldova'da 6 kişi daha öldü

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, 17'si sağlık çalışanı 188 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 7 bin 725'e çıktığı bildirildi.

Vakalardan 19'unun Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde tespit edildiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte 1445 Kovid-19 testinin yapıldığı kaydedildi.

Ölü sayısının 6 artarak 282 olduğu aktarılan açıklamada, iyileşen sayısının 4 bin 123 olduğu aktarıldı.

- Tacikistan’da vaka sayısı 3 bin 563'e ulaştı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 139 artarak 3 bin 563'e, iyileşen sayısı da 99 artarak 1674'e çıktı.

1842 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede 3 bin 322 kişi de gözetim altında tutuluyor.

Ülkede 47 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kovid-19 ile mücadele kapsamında düğünlerin yapılması da yasaklandı.

Başkent Duşanbe'deki kafe ve lokantalara gelen müşterilerin vücut ısısının ölçülerek içeri alınması ve hijyene riayet etmeleri talep ediliyor.

Öte yandan, Hindistan hükümeti Kovid-19 ile mücadele eden Tacikistan'a tıbbi ilaç ve malzemelerden oluşan 4,6 ton insani yardım gönderdi.

Aynı uçakla Hindistan'da eğitim gören 45 Tacik vatandaşı da ülkeye getirilerek, 14 günlük karantina merkezlerine yerleştirildi.

- Özbekistan’da 41 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 41 yükselişle 3 bin 437'ye çıktığı bildirildi.

Hastalardan 4'ünün durumunun ağır olduğu aktarılan açıklamada, taburcu edilen kişi sayısının 17 artarak 2 bin 685'e ulaştığı kaydedildi.

Virüs tespit edilen 738 kişinin tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, şimdiye kadar 552 bin test yapıldığı belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle 14 kişinin yaşamını yitirdiği Özbekistan'da, 45 bin 455 kişi gözetim altında tutuluyor.

- Kazakistan'da iyileşenlerin sayısı 5 bine yaklaştı

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, iyileşenlerin sayısı 125 artarak 4 bin 893'e ulaştı.

130 bin kişinin katılacağı üniversite giriş sınavlarının sıhhi tedbirlerin alınması şartıyla 20 Haziran itibarıyla yapılması kararlaştırıldı.

Virüsten 37 kişini hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı 9 bin 576 olarak açıklanmıştı.