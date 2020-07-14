Avrasya ülkelerinde vaka ve can kayıpları artıyor

AA 14 Temmuz 2020 Salı 11:56 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 11:56

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1856 artarak 61 bin 755'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 1721 artarak 35 bin 911'e ulaştı.



Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 375 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 25 binden fazla hastanın tedavisi sürüyor.



Öte yandan Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, 5 Temmuz'da uygulanan sıkı karantinanın 2 Ağustos'a uzatıldığını açıkladı.



Temmuz başında vakaların artması üzerine, 2 haftalık karantina ilan edilmişti.

- UKRAYNA'DA ÖLÜ SAYISI 1400'Ü GEÇTİ



Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 638 artarak 54 bin 771'e, ölü sayısının ise 14 artışla 1412'ye çıktığını kaydetti.



Stepanov, 651 kişinin iyileştiğini, sağlığına kavuşanların toplam sayısının ise 27 bin 154'e ulaştığını aktardı.



Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadara uzatıldığı Ukrayna'da, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

- ÖZBEKİSTAN'DA GÜNLÜK VAKA SAYISI 500'Ü GEÇTİ



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede vaka sayısının 512 artarak 13 bin 872'ye, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 2 artarak 64'e çıktığı bildirildi.



Açıklamada, dün akşamdan itibaren iyileşerek taburcu edilenlerin sayısının 178 artarak 8 bin 30'a yükseldiği kaydedildi.



Açıklamada, dün ülkede ilk defa günlük vaka sayısının 500'ü aştığı ve 594 yeni vaka tespit edildiği, bunun bugüne kadar saptanan en yüksek rakam olduğu belirtildi.

Bugüne kadar 1 milyon 200 bin testin yapıldığı ülkede 75 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 5 bin 778 hastanın tedavisi sürüyor.



15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede, 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

- KIRGIZİSTAN'DA 421 YENİ VAKA



Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 421 artarak 11 bin 538'e çıktığını açıkladı.



Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 2 artarak 149'a yükseldiğini bildiren Akmatova, bugüne kadar 3 bin 569 hastanın iyileştiğini ve 7 binden fazla kişinin tedavisinin devam ettiğini aktardı.



Akmatova, son 24 saatte zatürreden hayatını kaybedenlerin sayısının ise 45 artarak 497'ye yükseldiğini kaydetti.

- ERMENİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 581 OLDU



Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 339 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 32 bin 490'a çıktı.



Kovid-19 nedeniyle 8 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 581'e yükseldi.



Bugüne kadar 136 bin 802 test yapılan ülkede, 20 bin 729 Kovid-19 hastası iyileşti.



Ermenistan'da 10 bin 996 hastanın tedavisi sürüyor.

- TACİKİSTAN'DA HASTALARIN YÜZDE 80'İ İYİLEŞTİ



Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte iyileşenlerin sayısı 50 artarak 5 bin 278'e ulaştı. Böylece ülkedeki Kovid-19 hastalarının yüzde 80'i iyileşti.

Açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 44 artarak 6 bin 595'e çıktı.



Kovid-19 nedeniyle 55 kişinin öldüğü ülkede 1262 hastanın tedavisi sürüyor.

- GÜRCİSTAN'DA GÜNLÜK VAKA SAYILARI 5'İN ALTINDA SEYREDİYOR



Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 4 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığı, vaka sayısının 1030'a çıktığı bildirildi.

Gürcistan'da bugüne kadar 870 Kovid-19 hastası iyileşti, 15 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 5 bin kişi karantinada, 219 kişi ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.