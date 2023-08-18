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Dünya

Avro Bölgesi'nde enflasyon rakamları belli oldu

Avro Bölgesi'nde enflasyon, temmuz ayında yıllık bazda yüzde 5,3 seviyesinde belirlendi.

AA18 Ağustos 2023 Cuma 12:33 - Güncelleme:
Avro Bölgesi'nde enflasyon rakamları belli oldu
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı nihai enflasyon verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde haziranda yüzde 5,5 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 5,3 olarak ölçüldü.

Avro Bölgesi'nin öncü verilerinde de temmuz ayı enflasyonu yıllık yüzde 5,3 olarak açıklanmıştı. Nihai veriler öncü verileri teyit etti.

Avro Bölgesi'nde temmuzda enflasyon, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 geriledi.

AB'de ise haziranda yüzde 6,4 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 6,1 seviyesinde belirlendi.

Enflasyon, Temmuz 2022'de Avro Bölgesi'nde yüzde 8,9, AB'de ise yüzde 9,8 seviyesindeydi.

Avro Bölgesi'ndeki enflasyonun yüzde 2,47'si hizmetler, yüzde 2,2'si gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,26'sı enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı.

Yıllık enflasyon, temmuzda Macaristan'da yüzde 17,5, Polonya ve Slovakya'da yüzde 10,3, Çekya'da yüzde 10,2 ve Romanya'da yüzde 8,9 oldu.

Söz konusu dönemde enflasyon, Almanya'da yüzde 6,5, İtalya'da yüzde 6,3 ve Fransa'da yüzde 5,1 olarak tespit edildi.

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