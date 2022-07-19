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Dünya

Avro Bölgesi'nde rekor enflasyon

Avro Bölgesi'nde haziranda yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8,6'ya ulaştı.

AA19 Temmuz 2022 Salı 12:32 - Güncelleme:
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 8,1 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 8,6'ya çıktı.

AB'de de mayıs ayında yüzde 8,8 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 9,6 oldu.

Söz konusu enflasyon oranı geçen yılın haziran ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 1,9, AB'de ise yüzde 2,2 seviyesinde ölçülmüştü.

Avro Bölgesi enflasyon kayıtları 1997 yılından itibaren tutulmaya başlandı.

Böylece, Avro Bölgesi'nde haziran ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyede tespit edildi.

Enflasyon, geçen yazdan bu yana sürekli artarken geçen aylarda da zirve yapmıştı.

Haziran ayında, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon artışına en fazla katkıyı yüzde 4,19 ile enerji ürünleri verdi. Enerjiyi, yüzde 1,88 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,42 ile hizmetler ve yüzde 1,15 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Enflasyon, haziran ayında Almanya'da yüzde 8,2, Fransa'da yüzde 6,5, İspanya'da yüzde 10, İtalya'da yüzde 8,5, Belçika'da yüzde 10,5, Bulgaristan'da yüzde 14,8, Çekya'da yüzde 16,6, Letonya'da yüzde 19,2, Litvanya'da yüzde 20,5 ve Estonya'da yüzde 22 olarak belirlendi.

Böylece, AB üyesi 27 ülkenin 15'inde enflasyon oranı çift haneye ulaştı.

Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerinde seyrediyor.

Son dönemde enflasyondaki artış Avrupalıları da rahatsız ediyor.

Avrupa'da temel gıda ve enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyatlardaki yükseliş dikkati çekiyor.

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