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Dünya

Avro Bölgesi'nde enflasyon beklentileri aştı

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 8,5 yükselerek beklentileri aştı.

AA2 Mart 2023 Perşembe 13:06 - Güncelleme:
Avro Bölgesi'nde enflasyon beklentileri aştı
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ocakta yüzde 8,6 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 8,5 seviyesinde belirlendi. Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun şubatta yüzde 8,2 olması yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde TÜFE, şubatta bir önceki aya göre de yüzde 0,8 arttı.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 15 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 13,7 ile enerji, yüzde 6,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4,8 ile hizmetler izledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon, şubat ayında Letonya'da yüzde 20,1, Estonya'da yüzde 17,8, Litvanya'da yüzde 17,2, Slovakya'da yüzde 15,5, Hırvatistan'da yüzde 11,7, Avusturya'da yüzde 11, İtalya'da yüzde 9,9, Slovenya'da yüzde 9,4, Almanya'da yüzde 9,3, Hollanda'da yüzde 8,9, Portekiz'de yüzde 8,6, İrlanda'da yüzde 8, Finlandiya'da yüzde 7,9, Fransa'da yüzde 7,2, Malta'da yüzde 7, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 6,7, Yunanistan'da yüzde 6,5, İspanya'da yüzde 6,1, Belçika'da yüzde 5,5 ve Lüksemburg'da yüzde 4,8 seviyesinde tespit edildi.

  • Avro Bölgesi
  • TÜFE
  • Tüketici Fiyat Endeksi

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