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Dünya

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü'nden Yemen'e yardım çağrısı

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), Yemen'deki insani yardım operasyonlarına desteğin artırılmasını istedi.

AA20 Şubat 2022 Pazar 19:20 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 19:20
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Euro-Med Yemen Ofisi, 20 Şubat Dünya Sosyal Adalet Günü dolayısıyla Twitter hesabından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Tüm bağışçılara Yemen'deki insani yardım operasyonlarına mali ve lojistik desteklerini yoğunlaştırmaları çağrımızı yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yemen'de savaşın şiddetlenmesinden en çok savunmasız sivil nüfusun etkilendiğine işaret edilen açıklamada, yardım programlarının durdurulması ya da azaltılmasının önlenmesi gerektiği vurgulandı.

BM'DEN YARDIMLARLA İLGİLİ FİNANSMAN YETERSİZLİĞİ UYARISI

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, finansman yetersizliği nedeniyle Yemen'de milyonlarca insana ulaşan yardımların risk altında olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, 11 milyon insana yapılan gıda yardımında yakında kesintiye gidilebileceği ve 4,6 milyon insanın da temiz suya erişimini kaybedebileceği kaydedilmişti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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