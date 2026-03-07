İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2026 Cumartesi / 19 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Avrupa alarm veriyor! Tüm stokları tükendi

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'daki doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 30'un altına düştüğü ve kışa hazırlık için doldurulan tüm gazın şubat ortasında tükendiği uyarısında bulundu.

AA7 Mart 2026 Cumartesi 19:53 - Güncelleme:
Avrupa alarm veriyor! Tüm stokları tükendi
ABONE OL

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'nın depolarındaki doğal gazı hızla tükettiği belirtildi.

Açıklamada, Hollanda'daki yeraltı depolarındaki doluluk oranının yüzde 10'un altına düştüğüne işaret edilerek, "Avrupa'nın genelinde doluluk oranı yüzde 30'un altına indi. Kışa hazırlık amacıyla Avrupa depolarına pompalanan tüm gaz şubat ortasında çekildi. Şu anda, önceki yılların stoklarından çekim yapılıyor." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı.

AVRUPA'YA GAZ AKIŞI DURACAK

Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Gazprom, 2024'te Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, bu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini belirterek, Avrupa Birliği'ne (AB) gaz sevkiyatını tamamen durdurmak için gerekli çalışmaları yapmak üzere hükümete talimat vermişti.

ÖNERİLEN VİDEO

İran'a ağır bombardıman: Hamaney'in konutu böyle vuruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.