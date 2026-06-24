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Dünya

Avrupa alarm veriyor! Yaklaşık 2 kat hızlı artış kaydedildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa genelinde hava sıcaklıkların, küresel ortalamanın yaklaşık 2 katı hızla arttığı konusunda uyarıda bulunarak dünya liderlerini iklim eylemlerine öncelik vermeye çağırdı.

IHA24 Haziran 2026 Çarşamba 16:30 - Güncelleme:
Avrupa alarm veriyor! Yaklaşık 2 kat hızlı artış kaydedildi
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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus sosyal medya hesabından Avrupa'da artan hava sıcaklıklarına ilişkin paylaşım yaptı.

Ghebreyesus paylaşımında, "Avrupa'daki sıcak hava dalgası okulların kapatılmasına yol açıyor ve insanların sağlığını riske atıyor. Veriler açık: Avrupa genelinde sıcaklıklar, küresel ortalamanın yaklaşık 2 katı hızla artıyor ve bu, gelecekte aşırı sıcaklık ihtimalini ve şiddetini artırıyor. Daha fazla gecikmeyi göze alamayız. Liderler, iklim değişikliğine dayanıklı sağlık sistemlerine yatırımı önceliklendirmeli, iklim eylemini hızlandırmalı ve iklim krizinin nedenlerini azaltmalıdır" ifadelerini kullandı.

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