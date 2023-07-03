Avrupa basını bu sözlerle kaleme aldı: Bunu yaparsa Erdoğan yapar

İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin şartlarını yerine getirmemesi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği sürecindeki tutumuna rağmen vazgeçilmez olduğuna dikkati çeken gazete, Ukrayna-Rusya barışında arabulucu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti.

TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİ RAHATSIZ ETTİ

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte NATO'ya girmek isteyen İsveç ve İsveç'teki skandallar sonrası ülkeye veto üstüne veto veren Türkiye dünya gündemini oldukça meşgul ediyor.

Türkiye'nin dış politikada giderek güçlenmesi ve söz sahibi olması ise Batılı devletlerin çok hoşuna giden bir durum değil. Avrupalı bir gazete Avrupa'nın niçin Türkiye'ye yaptırım uygulamadığını sorguladı.

Türkiye'ye karşı olumsuz bir tutum içinde olan gazete, Türkiye'nin NATO'daki 'en izole' olmuş ülke olduğunu söyleyip, devamında kendisiyle çelişerek Türkiye'nin NATO'da vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

4 MADDEDE ÖZETLEDİLER

Türkiye'nin NATO'dan çıkarılıp çıkarılamayacağını da sorgulayan gazete, Türkiye'nin niçin vazgeçilmez olduğunu 4 maddede özetledi:

1- Türkiye, Avrupa ile Asya'nın kesiştiği noktada bulunuyor.

2- Ayrıca Orta Doğu ile Karadeniz üzerinde de önemli stratejik bir konuma sahip.

3- Bunun yanı sıra ABD'den sonra NATO'da en fazla askeri personele sahip ülke.

4- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de iyi ilişkilere sahip. Aynı zamanda Ukrayna ile de dengeli bir ilişki var.

"ARABULUCU OLABİLECEK TEK KİŞİ DE ERDOĞAN OLUR"



Konuyla ilgili durum değerlendirmesi yapan gazete, "Erdoğan Putin'le iyi bir dost oldu. Batı yaptırımlarına uymayı reddediyor. Ancak aynı zamanda Ukrayna'nın da çıkarlarını gözetiyor. Esir takasını bile onaylatan Erdoğan olmuştu" sözlerine yer verdi.

Haberin devamında ise "Müzakere edilmiş bir barış olasılığı ortaya çıkarsa, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için ara bulucu olabilecek tek kişi de Erdoğan olur" sözlerine yer verildi.

Aynı zamanda tüm eleştirilere rağmen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ya da ABD'ye zarar verecek hiçbir şey yapmadığını söylediğinin de altı çizildi. Bunun yanı sıra pek çok yetkilinin de aynı şekilde düşündüğüne vurgu yapıldı.

Başkan Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya girmesini eninde sonunda onaylayacaklarını umduklarını dile getiren gazete Türkiye'nin kendi özerk politikasını uyguladığına da dikkat çekti.

Ayrıca Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması da söz konusu değil. Yasal olarak bir müttefikin NATO'dan çıkarılmasının hiçbir yolu yok.