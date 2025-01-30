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Dünya

Avrupa Birliği Konseyi'nden Ermenistan kararı! 2 yıl daha uzatıldı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Ermenistan'da faaliyet gösteren sivil misyonun görev süresinin 2 yıl uzatılmasına karar verdi.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 17:33 - Güncelleme:
Avrupa Birliği Konseyi'nden Ermenistan kararı! 2 yıl daha uzatıldı
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AB Konseyinden yapılan açıklamada, AB Ermenistan Misyonu'nun (EUMA) görev süresinin, 20 Şubat 2025'ten 19 Şubat 2027'ye kadar uzatıldığı ve misyona 44 milyon avronun üzerinde bütçe tahsis edildiği duyuruldu.

EUMA'nın "AB'nin bölgede barış ve istikrarı destekleme çabalarının önemli bir bileşeni olduğu" aktarılan açıklamada, misyonun "sahadaki durumu gözlemlemeyi, raporlamayı, çatışmadan etkilenen bölgelerdeki güvenliğe katkıda bulunmayı ve Ermenistan ve Azerbaycan arasında güven tesisini desteklemeyi amaçladığı" belirtildi.

Açıklamada, "Misyonun görev tanımı değişmemiştir. EUMA silahsız bir sivil misyondur ve öyle kalacaktır." ifadesine yer verildi.

Dr. Markus Ritter başkanlığındaki EUMA, uluslararası ve yerel personel dahil olmak üzere 200'den fazla personelden oluşuyor.

Ermenistan, 27 Aralık 2022'de dönemin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e mektup yazarak AB'yi ülkesinde sivil misyon görevlendirmeye davet etmişti. AB Konseyi, 23 Ocak 2023'te misyonun kurulması kararı almıştı.

AB'nin, Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında istikrara ve normalleşme çabalarına katkı sağlama amacıyla görevlendirdiği sivil misyonu 20 Şubat 2023'te çalışmalarına başlamıştı.

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