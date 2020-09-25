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Dünya

Avrupa Birliği mahkemenin Apple kararına itiraz edecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, teknoloji devi Apple'a 13 milyar avronun üzerinde vergi borcu çıkarmasını iptal eden mahkeme kararına itiraz edeceğini açıkladı.

AA25 Eylül 2020 Cuma 14:36 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 14:36
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AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Apple davasına ilişkin AB Genel Mahkemesi'nin temmuz ayındaki kararını hukuki hatalardan ötürü Avrupa Adalet Divanı'nda temyize götüreceklerini açıkladı.

- DAVA HAKKINDA

AB Komisyonu, dünyanın en değerli şirketlerinden merkezi ABD'de bulunan Apple'ın İrlanda'da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin 3 yıl süren soruşturmasını Ağustos 2016'da tamamlamıştı.

Bir AB üyesi ülkenin kamu desteklemelerini ne şekilde sağladığını ve sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi bulunan AB Komisyonu, Apple soruşturmasında şirketin İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamalarının AB kurallarına aykırı olduğuna karar vermişti.

AB Komisyonu, Apple'ın, İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamasının yasa dışı olduğunu, 2003'ten 2014'e kadarki dönem için 13 milyar avro ve faizinin geri alınmasını kararlaştırmıştı.

Apple, AB'yi tek taraflı hareket etmek ve geçmişe dönük İrlanda'daki vergi kurallarını değiştirmekle itham etmişti. İrlanda yönetimi ve Apple şirketi ise komisyonun kararına karşı hukuki süreç başlatmıştı.

Dava, Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi'nde ele alınmıştı.

AB Genel Mahkemesi, temmuz ayında İrlanda'daki vergilendirmeyle ilgili AB Komisyonu kararını Apple lehine iptal etmişti.

Mahkeme, Apple'a İrlanda'da kamu desteğiyle seçici biçimde ekonomik fayda sağlandığı yönündeki AB Komisyonu kararının yeterince kanıtlanamadığına ve hatalı olduğuna hükmetmişti.

Son adımla AB Komisyonu, mahkeme kararını hukukilik denetimi için üst mahkeme olan Avrupa Adalet Divanı'na götürülmüş oldu.

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