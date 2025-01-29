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Dünya

Avrupa Birliği, Ürdün'e 3 milyar avro finansman ve yatırım sağlayacak

Avrupa Birliği (AB), Ürdün'e yeni bir stratejik ortaklık kapsamında 3 milyar avro finansman ve yatırım sağlayacak.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 18:16 - Güncelleme:
Avrupa Birliği, Ürdün'e 3 milyar avro finansman ve yatırım sağlayacak
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın da katıldığı, "AB-Ürdün Stratejik ve Kapsayıcı Ortaklık Anlaşması" imza töreninin ardından açıklamada bulundu.

Ürdün'ün Orta Doğu'da dirençli ve istikrarlı davranmasını takdir ettiklerine işaret eden von der Leyen, "Bugün, benzersiz ilişkimizi stratejik ve kapsamlı ortaklıkla bir sonraki seviyeye taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, Ürdün'ün milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaparak muazzam bir cömertlik gösterdiğini, bölgede ve dünya çapında barış ve güvenliği teşvik ettiğini bildirdi.

İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMA VURGUSU

Ürdün'ün Gazze'deki ateşkeste, Suriye'nin geçişini desteklemede ve bölgenin geleceğini şekillendirmede önemli rol oynadığını ifade eden von der Leyen, AB ve Ürdün'ün barış, güvenlik, insan hakları, ekonomik dayanıklılık ve ticaret ile mültecilere destek gibi ortak çıkarları ilgilendiren konularda işbirliğini artıracağını kaydetti.

Von der Leyen, "3 milyar avroluk finansal ve yatırım paketimiz, Ürdün'ün bölgede karşı karşıya olduğu zorlukların aciliyetini ve boyutunu yansıtıyor." ifadesini kullandı.

AB'nin 2025-2027 dönemi için Ürdün'e yönelik hazırladığı 3 milyar avroluk mali paket, 1,4 milyar avro yatırım, 1 milyar avro makro finansal yardım ve 640 milyon avro hibe içeriyor.

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