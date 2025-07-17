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Dünya

Avrupa Birliği'nde çatlak... Almanya: Kabul edilemez

Almanya, Avrupa Komisyonu tarafından sunulan 2 trilyon euroluk yeni bütçe teklifini, 'kabul edilemez' bularak veto etti.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 11:39 - Güncelleme:
Avrupa Birliği'nde çatlak... Almanya: Kabul edilemez
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Almanya, Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2028-2034 yıllarını kapsayan 2 trilyon avroluk bütçe artışı planına sert çıktı. Berlin yönetimi, bu öneriyi "kabul edilemez" bulduğunu açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Alman hükümeti, AB Komisyonu'nun bütçe planlarını eleştirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından önerilen yaklaşık 700 milyar avroluk artışın "kabul edilemez" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Tüm üye devletlerin ulusal bütçelerini konsolide etmek için önemli çabalar sarf ettiği bir dönemde AB bütçesinde önemli bir artış kabul edilemez. Bu nedenle Komisyon'un teklifini kabul etmemiz mümkün değildir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Alman hükümetinin, AB Komisyonu tarafından önerilen ek kurumlar vergisini de desteklemediği belirtildi.

AB Komisyonu'nun reform yaklaşımının ve bütçenin yeni önceliklerle uyumunun da "doğru yol" olarak tanımlandığı açıklamada, "Bu yol, Avrupa'yı gelecek için güçlü kılacak doğru yoldur. Rekabet gücümüzü artırmalı ve savunmaya hazır hale gelmeliyiz." denildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün AB'nin 2028-2034 dönemi bütçesini içeren Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF) teklifini Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında tanıtmıştı.

Avrupa'nın hedeflerine uygun ve zorluklarla mücadeleye yeterli ölçüde bir bütçeye ihtiyaç duyacağına işaret eden von der Leyen, "AB Komisyonu, 2028-2034 dönemi için 2 trilyon avroluk bir bütçe teklifi hazırladı." demişti.

Von der Leyen, bütçeyi Avrupa'nın hırsına uygun, zorluklarıyla yüzleşen ve bağımsızlığını güçlendiren "yeni bir çağın bütçesi" olarak nitelendirmişti.

Bu arada, uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, Avrupa Parlamentosu onayı ve üye ülkelerin AB Konseyindeki oy birliği ile alınıyor.

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