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Dünya

Avrupa Birliği'nden ABD'ye rest: Sert şekilde cevap veririz

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetiminin AB'ye yeni gümrük tarifeleri uygulaması halinde sert şekilde yanıt verileceğini duyurdu.

AA4 Şubat 2025 Salı 08:14 - Güncelleme:
Avrupa Birliği'nden ABD'ye rest: Sert şekilde cevap veririz
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen savunma konulu ilk zirve toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

27 AB üyesi ülkenin liderinin savunmanın yanı sıra ABD ile ilişkiler konusunu ele aldığını belirten von der Leyen, "AB, ABD ile sağlam ve yapıcı bir diyaloğa hazır, ancak aynı zamanda ABD ile ilişkilerde potansiyel zorlukların da farkındayız ve buna hazırız. AB, haksız veya keyfi bir şekilde hedef alındığında, sert bir şekilde yanıt verecektir." dedi.

Von der Leyen, Trump yönetiminin Kanada ve Meksika'ya yüksek gümrük vergileri uygulamaya başlaması konusuna değinerek, "Bu tarifeler işletme maliyetlerini artırıyor, işçilere ve tüketicilere zarar veriyor. Ekonomilerde gereksiz yere hasar açıyor ve enflasyonu artırıyor. Bundan pek de iyi bir sonuç çıkacağını düşünmüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- FİNANSMAN SEÇENEKLERİ

AB üyesi ülkelerin savunma harcamalarını "büyük bir ölçekte artırması için büyük bir aciliyet" olduğunu vurgulayan von der Leyen, zirvede bunun için öncelikle daha fazla kamu fonu, daha sonra Avrupa Yatırım Bankası ve ulusal özel bankalarla çalışılarak kredi verme uygulamalarında esnekliğin artırılması seçeneklerini tartıştıklarını söyledi.

- MAYISTA İNGİLTERE'DE ORTAK ZİRVE

Von der Leyen zirveye konuk olarak katılan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile savunmada daha yakın işbirliği konusunu ele aldıklarını belirterek, mayıs ayında İngiltere'de AB ile ortak bir savunma zirvesi düzenleneceğini duyurdu.

- AVRUPA HAVA SAVUNMASI

Polonya ve Yunanistan'ın bir süre önce ortaya attığı kıta çapında hava savunma kalkanı projesi önerisinin de liderler tarafından görüşülerek büyük destek gördüğünü dile getiren von der Leyen, bunun gibi projelerin ele alınacağını, daha sonra Avrupa çapında finansman seçeneklerine karar verileceğini kaydetti.

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