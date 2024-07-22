İSTANBUL 35°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2024 Pazartesi / 16 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9788
  • EURO
    35,9432
  • ALTIN
    2542.8
  • BIST100
    11227.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avrupa Birliği'nden Ermenistan için vize kararı
Dünya

Avrupa Birliği'nden Ermenistan için vize kararı

Avrupa Birliği (AB), Ermenistan ile vize serbestisi konusunda görüşmeleri başlatma kararı alındığını duyurdu.

AA22 Temmuz 2024 Pazartesi 15:12 - Güncelleme:
Avrupa Birliği'nden Ermenistan için vize kararı
ABONE OL

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan ile vize serbestisi görüşmelerinin başlatılması kararından "memnuniyet" duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, vize serbestisi ihtimalinin "kriterlerin tam yerine getirilmesi halinde" değerlendirileceği belirtilerek bu kriterlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinden Konsey ile üye ülkelerin sorumlu olacağı aktarıldı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, X hesabından yaptığı paylaşımda, karardan duyduğu mutluluğu ifade ederek, AB ve üye ülkelerin dışişleri bakanlarına teşekkür etti.

Mirzoyan, kararı "tarihi" olarak nitelendirerek, "Bu, Ermenistan ve AB arasında ortak değerler ve ilkeler temelinde derinleşen ortaklıkta çok önemli bir kilometre taşıdır." ifadesini kullandı.

Vize serbestisi, Ermenistan vatandaşlarının Şengen Bölgesi'nde yer alan ülkelere vizeye ihtiyaç duymadan kısa ziyaretler yapmasına olanak tanıyacak. Görüşmelerin neticelenmesi ise birkaç yıl sürebilir.

  • AB Vize Serbestisi
  • Ermenistan Görüşmeleri
  • Avrupa Birliği Açıklama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.