Avrupa Birliği'nden Katar ve Kuveytliler için vize kararı

AB Komisyonunun teklifine göre, biyometrik pasaport sahibi Katar ve Kuveyt vatandaşları, AB ülkelerine 6 ay içinde 90 günden kısa süreli iş, turizm ve özel seyahatleri için vizeye ihtiyaç duymayacak.

AB, teklifini iki ülkeyle ilişkileri düzensiz göç, güvenlik ve ekonomik fayda gibi kriterlerle değerlendirerek hazırladı.

AB Komisyonunun teklifi Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından incelenecek ve kabul edilip edilmeyeceği kararlaştırılacak. Teklif kabul edilirse AB Komisyonu, Katar ve Kuveyt ile ayrı ayrı vizelerin kaldırılması anlaşmaları müzakere edecek.

AB'nin diğer Körfez ülkeleriyle de vizelerin kaldırılması konusunda görüşmeler yapması bekleniyor.