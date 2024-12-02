Avrupa Birliği'nden, Rusya'nın Suriye'de hava saldırılarına kınama

AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki son gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.
Açıklamada "Rusya'nın yoğun nüfuslu bölgelere yaptığı hava saldırılarını ve Esed rejiminin baskılarına verdiği sürekli desteği kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
SURİYE'DEKİ GELİŞMELER
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.
28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.
Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.
Öte yandan Rusya ve rejimin İdlib ve Halep'te rejim karşıtı gruplara müdahale adı altında düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetti.