İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2024 Salı / 2 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7232
  • EURO
    36,5037
  • ALTIN
    2945.08
  • BIST100
    9681.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avrupa Birliği'nden, Rusya'nın Suriye'de hava saldırılarına kınama
Dünya

Avrupa Birliği'nden, Rusya'nın Suriye'de hava saldırılarına kınama

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Suriye'de nüfusun yoğun olduğu bölgelere hava saldırılarını ve Beşşar Esed rejimine verdiği desteği kınadı.

AA2 Aralık 2024 Pazartesi 23:34 - Güncelleme:
Avrupa Birliği'nden, Rusya'nın Suriye'de hava saldırılarına kınama
ABONE OL

AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki son gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

Açıklamada "Rusya'nın yoğun nüfuslu bölgelere yaptığı hava saldırılarını ve Esed rejiminin baskılarına verdiği sürekli desteği kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

SMDK: Suriye devrimi ahlak üzerine doğdu

Gerilimin azaltılması, sivillerin ve sivil altyapının korunması çağrısı yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletlerin ilgili kararları uyarınca siyasi çözüme ulaşılması gerektiği vurgulandı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Tel Rıfatlılar evlerine geri dönüyor

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan Silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Öte yandan Rusya ve rejimin İdlib ve Halep'te rejim karşıtı gruplara müdahale adı altında düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.