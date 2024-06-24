İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2024 Pazartesi / 18 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8872
  • EURO
    35,3009
  • ALTIN
    2458.54
  • BIST100
    10755
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avrupa Birliği'nden Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi: Hedefte LNG var!
Dünya

Avrupa Birliği'nden Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi: Hedefte LNG var!

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yeniden ihracat yasağını da içeren 14. yaptırım paketini resmen onayladı.

AA24 Haziran 2024 Pazartesi 13:09 - Güncelleme:
Avrupa Birliği'nden Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi: Hedefte LNG var!
ABONE OL

AB Konseyi, Rusya'ya yeni yaptırımlar içeren 14'üncü paketin resmen kabul edildiğini duyurdu. Açıklamada, yeni paketle mevcut yaptırımlardaki kanuni boşlukların kapatılacağı, yaptırımların çevresinden dolaşmanın zorlaştırılacağı ve enerji alanına yeni tedbirler getirileceği belirtilerek, "Paket, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit eden eylemlerden sorumlu 116 kişi ve kuruluşa yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin yanı sıra çeşitli sektörel tedbirler içeriyor." ifadesi yer aldı.

HEDEFTE RUS LNG'Sİ VAR

Rusya LNG'sinin üçüncü ülkelere aktarılmasında AB tesislerinin kullanılmasının önleneceği kaydedilen açıklamada, "AB, Rus LNG'sinin AB topraklarında yeniden yükleme hizmetlerini yasaklayacak" değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, AB yaptırımlarının atlatılmasını engelleyecek yeni tedbirlerin de alındığı, Rus askeri sistemlerinin gelişimi için önemli olan malların üçüncü ülkelere ihracatında tespit mekanizmaları getirileceği kaydedildi.

LİSTELENMİŞ KURULUŞLARLA İŞLAM YASAKLANACAK

"AB Konseyi, Rusya Merkez Bankasının kısıtlayıcı önlemlerin etkisini ortadan kaldırmak için geliştirdiği özel bir finansal mesajlaşma hizmeti olan Finansal Mesajların Aktarımı Sistemi'nin SPFS kullanımını yasaklamaya karar verdi." ifadesi yer alan açıklamada, AB operatörlerinin Rusya dışında SPFS kullanan özel olarak listelenmiş kuruluşlarla işlem yapmasının da yasaklanacağı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'ya katkıda bulunan bazı gemilerin AB limanlarına erişiminin yasaklanacağı bildirildi.

Rusya'ya hem sivil hem askeri (çift kullanımlı) teknoloji sağlayan 61 şirketin listelendiğine işaret edilen açıklamada, bazıları üçüncü ülkelerde bulunan söz konusu şirketlerin daha sıkı ihracat kısıtlamalarına tabi tutulacağına dikkat çekildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.