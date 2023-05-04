Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye taahhüt mesajı: Türk hükümeti ile görüşme halindeyiz

AB Bölgeler Komitesi tarafından gerçekleştirilen "8. Genişleme Günü" başlıklı, iki gün sürecek toplantılar kapsamında 6 Şubat depremlerinin ardından sivil koruma, kriz yönetimi ve yeniden inşa sürecinde yerel makamlar arasında işbirliği konularının ele alındığı oturum düzenlendi.

Oturumun açılışında konuşan Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "AB'ye, AB Bölgeler Komitesine ve ayrıca AB üye ülkelerine acil arama kurtarma desteği ve ayrıca acil durum yardımı sağlamalarının yanı sıra Brüksel'de Uluslararası Bağışçılar Konferansı organize ettikleri için teşekkür ederim. Bence bu, Türk milletine Avrupa ailemizin yanımızda olduğuna ve bu zor zamanlarda bizi desteklediğine dair çok güçlü bir mesaj ve çok güçlü bir işaret." diye konuştu.

Kaymakcı, Türkiye'nin AB'ye girmeyi ciddi olarak isteyen aday bir ülke olduğunu vurgulayarak, "AB'nin aday ülkeleri destekleme sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir aday ülkeyi çok fazla dışlarsanız, bence sonuç başarısızlık olacaktır. İşte bu yüzden AB'nin katılım perspektifini açık tutması ve aday ülkeleri güçlendirmesi ve teşvik etmesi gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İlişkileri soğutmanın hiçbir sorunu çözmediğine işaret eden Kaymakcı, "Bu yüzden daha fazla etkileşime ihtiyacımız var." dedi.

AB'DEN DESTEK VE DİYALOG TAAHHÜDÜ

Oturumun moderatörü AB Bölgeler Komitesi üyesi ve Bremen Eyalet Parlamentosu Başkan Yardımcısı Antje Grotheer de "Diyalogdan asla vazgeçmemeliyiz." ifadesini kullandı.

Grotheer, depremlerden dersler çıkarmak ve AB-Türkiye işbirliğini somut bir örnek üzerinde geliştirmek için değerlendirilecek bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

AB Komisyonu Türkiye Masası Şefi Bernard Brunet de depremlerden etkilenen bölgelerin eskisinden daha iyi inşa edilmesi için Türkiye'deki yerel makamlar ile AB arasındaki ortaklık için gerekli araçların mevcut olduğunu belirtti.

Brunet, "AB Komisyonu'nun depremler için taahhüdünün bir parçası olarak, belediye altyapısı için yüz milyonlarca avro seferber edeceğiz. Öncelikleri ve belirli müdahale alanlarını belirlemek için Türk hükümeti ile görüşme halindeyiz." dedi.

YEREL YÖNETİMLERDEN KATILIM

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi Cemal Baş, oturuma videokonferans yöntemiyle bağlanarak söz aldı.

Depremle ilgili deneyimlerini, belediyelerin ihtiyaçlarını, toparlanma ve yeniden inşa faaliyetlerini nasıl yönettiklerini ve bu anlamda AB ile işbirliğinin nasıl geliştirilebileceğine dair fikirlerini paylaşan yerel yönetim temsilcileri, AB ile Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi için köprü kurabilecekleri mesajını verdi.