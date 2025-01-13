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Dünya

Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya 148 milyon avroluk yeni yardım

Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken, Avrupa Birliği (AB), Kiev'e yönelik 148 milyon avro değerinde yeni insani yardım paketini duyurdu.

AA13 Ocak 2025 Pazartesi 16:14 - Güncelleme:
Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya 148 milyon avroluk yeni yardım
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AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da yaklaşık 12,7 milyon insanın "acil yardıma" ihtiyaç duyduğu ve yeni yardım paketinin bu ihtiyaçları karşılamayı amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, toplam 148 milyon avroluk yardım paketinin 140 milyon avrosunun Ukrayna'daki, 8 milyon avrosunun ise Moldova'daki insani yardım çalışmaları için tahsis edildiği kaydedildi.

İNSANİ YARDIM MİKTARI 1,1 MİLYAR AVRONUN ÜZERİNE ÇIKTI

Yeni yardım paketinin ardından AB Komisyonunun savaşın başından bu yana Ukrayna'ya tahsis ettiği insani yardım miktarı 1,1 milyar avronun üzerine çıkmış oldu.

AB Komisyonunun Hazırlık, Kriz Yönetimi ve Eşitlikten sorumlu üyesi Hadja Lahbib, X hesabından yardım paketine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'ya yönelik 148 milyon avroluk yeni insani yardımla insanlara hayat kurtarıcı destek sağlıyor ve toplumların yeniden inşasına yardımcı oluyoruz. AB, ihtiyaç duydukları anda kararlılıkla Ukrayna halkının yanındadır." ifadesini kullandı.

Bu arada dün, AB'nin insani yardım çalışmalarını incelemek üzere Ukrayna'ya giden Lahbib'in, bu kapsamda aralarında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de olduğu üst düzey yetkililerle görüşmeler yapması bekleniyor.

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