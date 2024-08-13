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Dünya

Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya 4,2 milyar avroluk mali destek

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya 4,2 milyar avro mali destek gönderirken, şimdiye kadar toplam 12 milyar avro finansman sağlandığı ifade edildi.

AA13 Ağustos 2024 Salı 13:55 - Güncelleme:
Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya 4,2 milyar avroluk mali destek
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AB Komisyonu, Ukrayna'ya 2027'ye kadar sağlanacak 50 milyar avroluk mali destek paketi kapsamında ilk düzenli ödemenin bugün yapıldığını açıkladı.

12 MİLYAR AVRO FİNANSMAN SAĞLANDI

Açıklamada, Ukrayna'ya 4,2 milyar avro gönderildiğine işaret edilerek, AB mali yardım fonu kapsamında Ukrayna hükümetine şimdiye kadar toplam 12 milyar avro finansman sağlandığı kaydedildi.

AB'NİN KURDUĞU UKRAYNA FONU

Ukrayna'nın fondan faydalanmak için mali yönetim, kamu işletmeleri, iş ortamı ve enerji gibi alanlardaki kriterleri karşıladığı anımsatılan açıklamada, AB'nin kurduğu Ukrayna Fonu'nun ülkeye 2024-2027 dönemi için hibe ve kredilerden oluşan 50 milyar avroluk istikrarlı finansman sağlayacağı belirtildi.

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