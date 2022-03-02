Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya yeni destek

AA 2 Mart 2022 Çarşamba 22:57 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 22:58

AB üyesi ülkelerin tarım bakanları, Rusya-Ukrayna savaşının gıda sektörüne etkilerini değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı bitiminde açıklamalarda bulunan AB Dönem Başkanı Fransa'nın Tarım Bakanı Julien Denormandie, "Ukraynalı dostlarımıza gıda güvenliği konusunda yardımcı olmak ve gıda üretimini desteklemek için atılabilecek adımları değerlendirdik." dedi.

Ukrayna'daki savaşın gıda alanında çeşitli etkileri olduğunu belirten Denormandie, bunun özellikle tarımsal ürün piyasaları ile gıda güvenliği konusunda sonuçlar ortaya çıkardığını anlattı.

Denormandie, özellikle Ukrayna veya Rusya ile yakın ticari ilişkileri olan ülkelerin yaşananlardan olumsuz etkilendiğine işaret ederek tahıl, protein bitkileri ve girdilerin temininde sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

Avrupa'nın ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede gıda üretebilmesi gerektiğini vurgulayan Denormandie, "Savaşın Avrupa'da ve diğer yerlerde gıda üretim kapasitesi üzerinde bir etkisi olacak." ifadesini kullandı.

Denormandie, uzman grupları ile gıda alanında özellikle hayvancılık ve kümes hayvanları sektörlerine nasıl destek sağlanacağını belirleyeceklerini anlattı.

AB Komisyonunun gıda konusunda özel piyasa tedbirleri üzerinde çalıştığını aktaran Denormandie, bunu yakın zamanda paylaşacaklarını belirtti.

Besi hayvanlarının beslenmesi için protein bitkileri ekimine başlanacağını söyleyen Denormandie, "Gıda üretim kapasitesini en kısa sürede artırmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya karar verdik." ifadesini kullandı.

- Buğday fiyatları son 15 yılın en yüksek seviyelerinde

Rusya-Ukrayna savaşı ve uygulanan yaptırımlar nedeniyle özellikle buğday fiyatları son 15 yılın en yüksek seviyelerinde bulunuyor.

Rusya ve Ukrayna, dünya buğday üretiminin yaklaşık yüzde 14'ünü yapıyor, küresel buğday ihracatının da 3'te 1'ini gerçekleştiriyordu.

Petrolle birlikte son dönemde rekor seviyelere çıkan doğal gaz fiyatları özellikle gübre maliyetlerini de yükseltti.