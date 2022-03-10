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Dünya

Avrupa Birliği'nden Yunanistan'a soruşturma

Avrupa Birliği (AB), Yunanistan'da posta hizmetleri veren ELTA (Yunan Postası) şirketine sağlanan desteklemeler nedeniyle soruşturma başlattı.

AA10 Mart 2022 Perşembe 16:47 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 16:47
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AB Komisyonu, Yunanistan'ın ELTA firmasına sağladığı desteklemelerin AB kamu destek kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, ELTA'nın, ülkedeki en büyük posta hizmetleri sağlayıcısı olduğu ve bir kamu hizmeti olan evrensel hizmet yükümlülüğüyle görevlendirildiği anımsatıldı.

AB Komisyonu'na, ELTA lehine kamu desteği anlamı taşıyan çeşitli önlemler alındığı yönünde şikayetler geldiği hatırlatılan açıklamada, Yunanistan'ın firmaya evrensel hizmet yükümlülüğü kapsamında 2013-2018 dönemi için 149 milyon avro ödeme yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Yunanistan'ın şirkete 2020 yılında 100 milyon avroluk sermaye sağladığı ve tüm posta hizmetlerinde KDV muafiyeti tanıdığı bildirildi.

ELTA lehine uygulamaların AB kamu destek kurallarına uygun olup olmadığı konusunda şüpheler bulunduğuna işaret edilen açıklamada, bu nedenle soruşturma açma kararı alındığı belirtildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

AB Komisyonu, soruşturma sonucunda söz konusu ülkeden firmaya sağlanan kamu desteğini geri alma yönünde karar alabiliyor.

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