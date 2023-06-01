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Dünya

Avrupa Birliği'nin yeni patent sistemi devreye girdi

Avrupa Birliği'nin (AB) yeni patent koruma sistemi olan Üniter Patent Sistemi, bugün itibarıyla uygulamaya girdi.

AA1 Haziran 2023 Perşembe 17:52 - Güncelleme:
Avrupa Birliği'nin yeni patent sistemi devreye girdi
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AB Komisyonu, Avrupa'da şirketlerin yeniliklerini korumalarını ve fikri mülkiyet haklarından yararlanmalarını daha basit ve kolay hale getirecek olan Üniter Patent Sistemi'ne 1 Temmuz itibarıyla başlandığını açıkladı.

Açıklamada, yeni patent sisteminin AB'nin inovasyon ve rekabet gücünü artıracağına, patentler için tek pazar kuracağına işaret edilerek, sistemin bu aşamada, AB milli gelirinin yüzde 80'ini temsil eden 17 üye ülkeyi kapsayacağı ve gelecekte yeni katılımlar olabileceği bildirildi.

Üniter Patent Sistemi'nin Avrupa'da patentlerin tescil ve uygulaması için tek bir nokta sağlayacağına dikkati çekilen açıklamada, bunun özellikle maliyetleri, bürokrasiyi ve idari yükleri azaltacağı, işlemleri hızlandıracağı belirtildi.

Açıklamada, sistemin şirket ve mucitlerin buluşları için bütün katılımcı ülkelerde geçerli olan tek bir patent almalarına imkan sağlayacağı kaydedildi.

Yeni sistemin ulusal patent yasaları ve prosedürlerinden oluşan karmaşık yapı yerine geçtiğine işaret edilen açıklamada, bunun yüksek maliyetler ve farklı ülkelerdeki şartların yerini aldığı belirtildi.

10 YILLIK PATENT YENİLEME ÜCRETİ 29 BİN AVRO SEVİYESİNDEN 5 BİN AVRONUN ALTINA İNDİRİLDİ

Açıklamada, üniter patentler ve mevcut Avrupa patentlerinde hukuki yetkiye sahip yeni bir Üniter Patent Mahkemesi (UPC) kurulduğu, bunun şirketlerin patent haklarını daha etkili bir şekilde korumalarını sağlayacağı bildirildi.

Mahkemenin, patent anlaşmazlıklarında daha tutarlı bir yasal çerçeve sağlayacağına işaret edilen açıklamada, yeni mahkemede tek bir davanın ulusal mahkemeler nezdindeki çok sayıda eş zamanlı davanın yerini alacağı anımsatıldı.

Açıklamada, katılımcı ülkelerde 10 yıllık patent yenileme ücretinin 29 bin avro seviyesinden 5 bin avronun altına indirildiği bildirildi.

Yeni patent sistemine bu aşamada Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Portekiz, Slovenya ve İsveç dahil oldu.

AB yapısı içerisinde Üniter Patent Sistemi hakkındaki yasal düzenlemeler 2012 yılında kabul edilmişti.

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