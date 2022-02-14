Avrupa borsaları düşüşle açıldı

AA 14 Şubat 2022 Pazartesi 12:20 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 12:21

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,8 azalışla 461 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 2,39 düşüşle 15.056 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 azalarak 7.574 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,16 değer kaybıyla 6.860 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,7 azalışla 8.560 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 3 gerileyerek 26.158 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu dakikalarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,1340'tan alıcı buluyor.

Küresel piyasalarda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceği endişesiyle cuma günü artan risk algısı, bugün de fiyatlamalardaki etkisini sürdürüyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan dün, ABD yönetiminin, Ukrayna'nın bu hafta içinde Rusya tarafından "her an" işgal edilebileceğine inandığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'ı gerginliği düşürmek için Kiev'e davet ederken, Biden'ın Zelenskiy'i arayarak Rusya ile yaşanan sınır kriziyle ilgili destek sözünü yinelediği bildirildi.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini ifade ederek, Lagarde'ın geçen hafta yaptığı açıklamalarda şahin tondan nispeten de olsa uzaklaştığını ve Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin ECB tarafından bölge ekonomisine olası etkilerine yönelik değerlendirmelerin önem arz ettiğini belirtti.

Gün içinde, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin de takip edileceğini belirten analistler, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi.

