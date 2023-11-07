Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,16 değer kaybederek 442,81 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 7.410,04 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 değer kaybıyla 6.986,23 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,69 azalarak 28.395,9 puana düştü.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,11 artarak 15.152,64 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,24 değer kaybederek 1,068 seviyelerinden işlem gördü.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,5 artarken, yıllık bazda yüzde 12,4 düştü.

Almanya'da sanayi üretimi eylülde aylık yüzde 1,4 geriledi.

Almanya'da federal hükümet eyaletlere her mülteci için 7 bin 500 avro ödeme kararı aldı.

İngiltere'de ekim Halifax konut fiyat endeksi aylık yüzde 1,1 artış ile öngörülerin üzerinde artarken yıllık yüzde 3,2 azaldı.