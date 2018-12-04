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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin etkisi ile günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,70 azalarak 358,64 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 azalarak 5.012,66 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,37 düşerek 19.353,68 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 ise endeksi günü yüzde 1,14’lük düşüşle 11.335,32, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,56’lık azalışla 7.022,76 seviyesinden kapattı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.09 itibarıyla yüzde 0,07’lik düşüşle 1,1343 seviyelerinde işlem görüyor.

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