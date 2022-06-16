Avrupa borsaları resesyon korkularıyla düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,93 azalışla 409,3 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,20 değer kaybıyla 13.321 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,94 düşüşle 7.203 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21 azalışla 5.957 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,35 değer kaybıyla 22.165 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 1,0390 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa borsalarında dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 75 baz puan artırması ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bölgedeki kırılganlıkları azaltmaya yönelik önlemler üzerinde çalıştıklarını duyurmasının ardından yeni günde İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararına odaklanıldı.

BoE'nin politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,25'e çıkaracağı tahmin edilirken, daha güçlü bir faiz artışına gitmesi de ihtimal dahilinde bulunuyor.

Analistler, Fed'in politika kararlarının geleceğe yönelik belirsizlikleri kısmen de olsa ortadan kaldırmasına karşın devam eden enflasyon ve resesyon riskleriyle pay piyasalarında satış baskısının etkili olduğunu söyledi.

Öte yandan, İsviçre Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan yükselterek yüzde -0,25'e çıkardı.

Analistler, bugünkü veri takviminde ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları olduğunu kaydederek, Kuzey Akım 1'deki problemler sebebiyle doğal gaz konusundaki haber akışının da takip edileceğini bildirdi.