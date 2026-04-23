İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,9255
  • EURO
    52,5676
  • ALTIN
    6756.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avrupa borsalarında denge arayışı: Yatırımcılar temkinli
Dünya

Avrupa borsalarında denge arayışı: Yatırımcılar temkinli

Avrupa piyasalarında gün, dalgalı bir seyirle tamamlandı. Orta Doğu'daki gelişmeler ve enerji arzına yönelik belirsizlikler yatırımcıların risk iştahını baskılamayı sürdürdü. Özellikle enerji akışındaki aksaklık ihtimali piyasalar üzerinde etkili oldu. Kıtasal gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 artışla 614,2 puana yükseldi.

AA23 Nisan 2026 Perşembe 20:29 - Güncelleme:
Avrupa borsalarında denge arayışı: Yatırımcılar temkinli
ABONE OL

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 yükselerek 614,2 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,87 artışla 8.227,32 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 yükselerek 47.907,41 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 değer kaybederek 10.457,01 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,16 azalarak 24.155,45 puan oldu.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 0,01 düşüşle 1,17 oldu.

Orta Doğu'daki savaşa ilişkin belirsizlikler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Bölgede açıklanan bilançolara göre, Finlandiya merkezli Nokia'nın yılın ilk çeyreğindeki karı analistlerin beklentilerini de aşarak yıllık bazda yüzde 54 büyürken, kozmetik firması L'Oreal'in hisseleri de şirketin ilk çeyrek büyüme verilerinin ardından yüzde 9 değer kazandı.

İngiltere'de Mart 2026 itibarıyla biten finansal yılda kamu borçlanması 20 milyar sterlin azalarak 132 milyar sterline geriledi.

Öte yandan, Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışının normal seviyesine göre yüzde 90'dan daha düşük seyretmesi nedeniyle, enerji krizinin etkileri ekonomilere yansımaya devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Berlin'de Pehlevi'ye soğuk duş! Başından aşağı kırmızı boya döküldü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.