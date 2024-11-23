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Dünya

Avrupa bu ülkenin Bayraktar TB2 SİHA'larını konuşuyor: Milyonlarca avro karşılığında muhteşem uçak satın aldılar

Baykar Teknoloji ile Hırvatistan arasında imzalanan ve Bayraktar TB2 SİHA ihracatını kapsayan anlaşma Avrupa'da gündem oldu. Birçok Avrupa basını Bayraktar TB2 SİHA'ları yakın markaja aldı. Hırvat basını ise anlaşmayı, “Hırvatistan on milyonlarca avro karşılığında muhteşem uçak satın aldı” diye okuyucularına aktardı.

Star Gazetesi23 Kasım 2024 Cumartesi 10:40 - Güncelleme:
Avrupa bu ülkenin Bayraktar TB2 SİHA'larını konuşuyor: Milyonlarca avro karşılığında muhteşem uçak satın aldılar
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Baykar ile Hırvatistan Savunma Bakanlığı arasında, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Bayraktar TB2 SİHA ihracatını kapsayan anlaşma imzalandı. Hırvatistan'ın Bayraktar TB2 SİHA alması Hırvat basınında da geniş bir yakı uyandırdı. Bayraktar TB2'nin özelliklerinden övgülerle bahseden Hırvat basını , "Modern ve güçlü Bayraktar insansız sistemi Hırvat ordusuna girdi" şeklinde birçok farklı başlık attı.

BAYRAKTAR TB2 SİHA ÜZERİNDEN KIZILEMA'YA ATIFTA BULUNDULAR

Forbes'in Hırvatistan'da faaliyet gösteren birimi Forbes HRV, Hırvatistan'ın orduları için Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını satın alan yaklaşık 30 ülkenin yer aldığı listeye katıldığını yazdı.

Forbes HRV haberinde, Hırvatistan'ın 6 adet Bayraktar TB2 SİHA aldığına yer verirken maliyetinin ise KDV hariç 67,01 milyon Euro olduğunu bildirdi.

Bayraktar Kızılema'ya da atıfta bulunan Forbes HRV, "Hırvatistan'ın satın aldığı model, dördüncü büyük Türk drone modeli olma özelliğini taşıyor. En büyüğü, daha hafif modellerden çok savaş uçaklarına benzeyen Bayraktar Kızılelma'dır." dedi.

Haberinde Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusić'in ifadelerine yer veren Forbes HRV, Anusić'in Bayraktar TB2 SİHA'ları sınır gözetimi, göçün izlenmesi, tarımsal amaçlar, mekansal planlama ve inşaat ve benzeri amaçlarla kullanılabileceğini belirttiğini aktardı.

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"HIRVAT ORDUSUNUN KABİLİYETLERİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEK"

Bir başka Hırvat basını Većernji List 65, Hırvatistan'ın satın aldığı TB2'leri "Modern ve güçlü Bayraktar insansız sistemi Hırvat ordusuna geldi" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Većernji List 65, Savunma Bakanı Anusić'in Savunma Bakanlığı'nda sözleşmeyi imzaladıktan sonra Bayraktar TB2'nin dünyanın en iyi insansız hava aracı sistemlerinden biri olduğunu söylediğini yazdı.

TB2'lerin Hırvat savunma sistemlerinin güvenlik durumuna hızlı adapte edilmesi gerektiğini aktaran Većernji List 65, Bakan Anusić'in bu yeni insansız hava aracı sisteminin Hırvat Ordusunun kabiliyetlerini daha da güçlendireceğini söylediğini bildirdi.

Hırvat basını ayıca Bayraktar TB2'nin dünyada en iyi insansız hava aracı sistemlerinden biri olduğunu belirtti.

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"HIRVATİSTAN MUHTEŞEM UÇAK SATIN ALDI"

Hırvatistan'da yayınlanan Dnevnik gazetesi de, Bayraktar TB2 SİHA'ların Hırvatistan Ordusunun envanterine girmesini "Hırvatistan on milyonlarca avro karşılığında muhteşem uçak satın aldı" diye okuyucularına aktardı.

TB2'lerin etkili yeteneklerinden bahseden Hırvat basını Dnevnik haberinde, "Gökyüzünün ve savaş alanının Türk ustaları, Rus saldırganlığına karşı Ukrayna savunmasında bir kozdur. Bayraktar TB2 SİHA'ların yavaş ama ölümcül ve hedefleri isabetli vurduğu söyleniyor. Silahlı insansız sistem gelecek yılın eylül ayında Hırvat ordusuna ulaşacak. " ifadelerine yer verdi.

Savunma Bakanı Ivan Anusić'in sözlerine de yer veren Hırvat basını Dnevnik gazetesi, "Savaş operasyonları söz konusu olduğunda silahlar çok gerekli, aynı zamanda göçü ve sınırları denetleyebilen bir sistem de gerekli" dedi.

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın Adriyatik üzerindeki gökyüzünü koruyacak ve bölgenin istikrarına katkıda bulunacak Bayraktar TB2 sistemimizin Hırvatistan savunma kuvvetlerine girmesinden büyük onur duyuyoruz" dediğini yazan Dnevnik gazetesi, Bayraktar TB2'nin havada 24 saatten fazla kalabildiğini hatırlattı.

Askeri analist Marinko Ogorec'in görüşlerine de yer veren Hırvat basını Ogorec'in Ukrayna'da en çok kullanıldılar, bu yüzden onları satın almanın göstergelerinden biri de buydu. Geleceğin sistemleri, yetenekli ve yüksek kalitede" dediğini yazdı.

Bayraktar TB2'nin birçok çatışmada kendini kanıtladığını ifade eden Dnevnik, "Türkler bugüne kadar 35 ülkeye ihraç etti." dedi.

Hırvatistan'a verilen pakette, kameralı ve silahlı uçakların yanı sıra komuta kontrol merkezi, simülatör, ekipman ve eğitim de yer aldığı belirtildi.

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