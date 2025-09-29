Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, iki ülke arasındaki "dostane" ilişkilere dikkati çekerek Türkiye'nin AB adaylığını desteklediklerini bildirdi.

Lipavsky, "Duke Wenceslas Future Leaders Programme 2025" kapsamında Prag'da bulunan AA muhabirinin Türkiye-Çekya ilişkileri, Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki rolü ve Ankara'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tutumuna ilişkin sorularını yanıtladı.

"(Türkiye-Çekya) Ülkelerimiz, uzun zamandır çok dostane ilişkiler sürdürmekte. NATO'da müttefikiz ve Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığını destekliyoruz." ifadelerini kullanan Lipavsky, son yıllarda iki ülke arasındaki üst düzey ikili temasların yoğunlaşmasını takdirle karşıladığını belirtti.

Lipavsky, 2024'ün Haziran ayında başkent Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyareti anımsatarak bu ziyaretin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile iki ülkenin ortak çıkarlarıyla ilgili çeşitli konuları görüşme fırsatı verdiğini ifade etti.

Lipavsky, Türkiye ile Çekya arasındaki ticaretin son 5 yılda neredeyse 2 katına çıkarak 2024'te yaklaşık 7 milyar avro seviyesine ulaşmasından memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Türkiye'de çeşitli alanlarda yatırım yapan Çekya firmalarının sayısının da giderek arttığı bilgisini paylaştı.

- TÜRKİYE-ÇEKYA TİCARETİNDEKİ POTANSİYEL

Türkiye-Çekya ticaretinin farklı alanlarda daha da gelişmesi için açık potansiyel bulunduğuna dikkati çeken Lipavsky, tarım, çevresel projeler, gıda ve savunma sanayisi, bilişim ve uzay teknolojileri başta olmak üzere pek çok alanda ilerleme kaydedilebileceğini anlattı.

Lipavsky, iki ülke üniversiteleri ve akademik kurumları arasındaki işbirliğinin artması ve karşılıklı artan turist sayısını memnuniyetle karşıladığını vurgulayarak, "Bu da kuşkusuz ülkelerimiz arasındaki yakın ilişkilerin yansıması." yorumunu yaptı.

- TÜRKİYE'NİN AVRUPA GÜVENLİĞİ VE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NDAKİ ROLÜ

Lipavsky, Türkiye'nin NATO'da çok önemli bir müttefik, Avrupa'nın güvenliği ve savunmasında vazgeçilmez role sahip olduğu değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin Ukrayna'ya çeşitli alanlarda verdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getiren Lipavsky, "Ayrıca, Ukrayna için adil ve kalıcı bir barışın sağlanması amacıyla Türkiye'nin arabuluculuk çabalarına yaptığı katkıyı da takdirle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.