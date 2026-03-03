İSTANBUL 11°C / 4°C
Dünya

Avrupa diken üstünde! Savaşın ekonomi ve enerjiye etkisi masaya yatırıldı

İran ile ABD ve İsrail arasında savaş devam ederken, Avrupa Birliği (AB) kurumlarının liderleri, Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji fiyatlarına etkisi ve ekonominin durumu hakkında toplantı yaptı.

3 Mart 2026 Salı 17:01
Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Avro Grubu Başkanı Kiryakos Pierrakakis'in katılımıyla "Kurumlararası Aktörler Toplantısı" düzenlendi.

Costa, toplantının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda, 19 Mart'ta Brüksel'de yapılacak "Avro Zirvesi"nin gündeminde yer alacak konuların ele alındığını bildirdi.

Von der Leyen, Lagarde ve Pierrakakis'le önemli konuları değerlendirdiklerine işaret eden Costa, Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji fiyatlarına etkisi, AB'nin ekonomik durumu, avronun uluslararası rolü ile tasarruf ve yatırım birliği konusunda kaydedilen ilerlemeyi görüştüklerini ifade etti.

Brüksel'de 19-20 Mart tarihlerinde AB Liderler Zirvesi düzenlenecek. Zirve çerçevesinde ekonomi konularının ele alındığı "Avro Zirvesi" gerçekleştirilecek.

