Avrupa doğalgazsız kalacak: Boru hattını devre dışı bırakıyor

AA 27 Ağustos 2021 Cuma 02:10 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 02:12

Cezayir resmi haber ajansı APS'nin haberine göre, Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab, İspanya'nın Cezayir Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede, Cezayir'in ihraç ettiği doğal gazın tamamının "iki ülke arasındaki Medgaz boru hattı üzerinden sağlanması konusunda kararlılığını" paylaştı. Cezayirli bakanın, bu kapsamda iki ülke arasındaki boru hattının genişletilmesine yönelik projeleri dile getirdiği aktarıldı.

Yakın zamanda Fas ile diplomatik ilişkilerini sonlandıran Cezayir'den gelen bu açıklama, Cezayir doğal gazını Fas üzerinden Avrupa'ya taşımak için kullanılan Mağrib-Avrupa boru hattını Cezayir'in devre dışı bırakmaya hazırlandığına işaret etti.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, 24 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "son dönemde yaşanan düşmanca eylemler" neticesinde ülkesinin Fas ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını duyurmuştu.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Cezayir'in tek taraflı aldığı kararın gerekçelerinin kabul edilmediği belirtilmişti.