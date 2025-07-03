İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2025 Perşembe / 8 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8596
  • EURO
    46,973
  • ALTIN
    4287.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Avrupa Gökyüzü Kalkanı devreye alınıyor

İsviçre ve Almanya, Avrupa Gökyüzü Kalkanı (European Sky Shield) kapsamında çeşitli kara tabanlı hava savunma sistemlerini ortaklaşa satın alma konusunda anlaştı.

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 14:56 - Güncelleme:
Avrupa Gökyüzü Kalkanı devreye alınıyor
ABONE OL

İsviçre hükümetinden yapılan açıklamada, Avrupa Gökyüzü Kalkanı kapsamında varılan anlaşmanın Alman üretici Diehl'den kara tabanlı orta menzilli hava savunma sistemlerinin satın alınmasını öngördüğünü duyurdu.

Alman üreticiyle müzakerelerin büyük ölçüde tamamlandığı aktarılan açıklamada, sözleşmenin gelecek haftalarda imzalanmasının beklendiği ifade edildi.

Söz konusu anlaşmanın, İsviçre Savunma Tedarik Kurumu Armasuisse'nin Başkanı Urs Loher ve Almanya Savunma Bakanlığı Silahlanma Dairesi Başkanı Carsten Stawitzki tarafından imzalandığı belirtildi.

İsviçre Federal Parlamentosunun geçen ay kabul ettiği, silahların en az yüzde 30'unun Avrupa'dan satın alınmasını öngören yeni savunma stratejisiyle uyumlu olan anlaşma, iki komşu ülke arasında savunma tedariki alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Avrupa Gökyüzü Kalkanı, Avrupa'nın hava savunmasını güçlendirmek için ortak hava savunma planı olarak 2022'de Almanya tarafından başlatılmıştı. Proje, hava ve füze savunma sistemlerinin ortak tedarikini öngörüyor ve maliyet etkinliği ile esnekliği artırmayı amaçlıyor. İsviçre de geçen yıl bu girişime katıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da deprem anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.