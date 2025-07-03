Avrupa Gökyüzü Kalkanı devreye alınıyor

İsviçre hükümetinden yapılan açıklamada, Avrupa Gökyüzü Kalkanı kapsamında varılan anlaşmanın Alman üretici Diehl'den kara tabanlı orta menzilli hava savunma sistemlerinin satın alınmasını öngördüğünü duyurdu.

Alman üreticiyle müzakerelerin büyük ölçüde tamamlandığı aktarılan açıklamada, sözleşmenin gelecek haftalarda imzalanmasının beklendiği ifade edildi.

Söz konusu anlaşmanın, İsviçre Savunma Tedarik Kurumu Armasuisse'nin Başkanı Urs Loher ve Almanya Savunma Bakanlığı Silahlanma Dairesi Başkanı Carsten Stawitzki tarafından imzalandığı belirtildi.

İsviçre Federal Parlamentosunun geçen ay kabul ettiği, silahların en az yüzde 30'unun Avrupa'dan satın alınmasını öngören yeni savunma stratejisiyle uyumlu olan anlaşma, iki komşu ülke arasında savunma tedariki alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Avrupa Gökyüzü Kalkanı, Avrupa'nın hava savunmasını güçlendirmek için ortak hava savunma planı olarak 2022'de Almanya tarafından başlatılmıştı. Proje, hava ve füze savunma sistemlerinin ortak tedarikini öngörüyor ve maliyet etkinliği ile esnekliği artırmayı amaçlıyor. İsviçre de geçen yıl bu girişime katıldı.