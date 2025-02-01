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Dünya

Avrupa havacılığına Türk yönetici! Türkiye daha çok söz sahibi olacak

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi Yönetim Kurulu'na (ACI Europe) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü oy birliği ile seçildi. Türkiye, Avrupa havacılık politikalarında daha çok söz sahibi oldu.

HABER MERKEZİ1 Şubat 2025 Cumartesi 16:01 - Güncelleme:
Avrupa havacılığına Türk yönetici! Türkiye daha çok söz sahibi olacak
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Enes Çakmak, 29 Ocak 2025 tarihinde Brüksel'de yapılan toplantıda Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) Yönetim Kurulu'na oy birliği ile seçildi. ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec, Enes Çakmak'ı tebrik ederek bu gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

-TÜRKİYE, AVRUPA HAVACILIK POLİTİKALARINDA DAHA ÇOK SÖZ SAHİBİ OLDU

Avrupa'daki havalimanlarını temsil eden en önemli kuruluşlardan biri olan ACI Europe 55 ülkede 500'den fazla havalimanını bünyesinde barındırıyor. Bu havalimanları ise Avrupa hava trafiğinin yüzde 90'ından fazlasını yönetiyor.

Havacılık sektörünün gelişimi için politika belirleyici kurumlarla iş birliği yapan ACI Europe, uluslararası standartların oluşturulmasına da öncülük ediyor. DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak'ın ACI Europe Yönetim Kurulu'na seçilmesiyle de Türkiye, Avrupa havacılık politikalarında daha çok söz sahibi oldu.

Söz konusu gelişme, Avrupa'da havacılık alanındaki karar alma ve politika belirleme süreçlerine Türkiye'nin doğrudan katkı sağlamasını mümkün kıldı. DHMİ'nin küresel havacılık sektöründeki etkinliği artarken Türkiye'nin havayolu ulaşımındaki stratejik önemi de güçlendi.

-50 HAVALİMANI, KARBON AKREDİTASYONU SERTİFİKASINA SAHİP

Konsey aynı zamanda, çevresel sürdürülebilirlik, operasyonel verimlilik ve dijitalleşme gibi alanlarda kritik çalışmalar yürütüyor. DHMİ, 2024 yılında küresel ölçekte en yüksek sayıda Havalimanı Karbon Akreditasyonu Sertifikası'na sahip havalimanı işletmecisi olarak ACI tarafından ödüllendirilmişti. Ülke genelinde toplam 50 havalimanı bu sertifikaya sahip.

-İSTANBUL HAVALİMANI ÜST ÜSTE 3 YILI ZİRVEDE TAMAMLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı ve toplam 51,2 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya sahip 67 ülkenin merkezinde olduğunu vurguladı. Bakan Uraloğlu, hava yolu ulaşımına yapılan yatırımlarla Türkiye'yi sektörde küresel ölçekte söz sahibi bir ülke haline getirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin havacılık sektöründe uluslararası alandaki diğer başarılarını da anımsatan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"23 Ocak tarihinde açıklanan Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı 2024 yılı raporunda da ülkemizin havacılık sektöründeki başarıları bir kez daha belgelendi. İstanbul Havalimanımız günlük ortalama bin 401 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. Amsterdam, Londra ve Paris gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak üst üste 3 yılı zirvede tamamladı. Ülkemiz de günlük ortalama 3 bin 140 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldı."

  • Avrupa Havalimanları Konseyi
  • Devlet Hava Meydanları
  • Havacılık Politikaları

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