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Dünya

Avrupa için tehlike kapıda! Yüzde 40'a kadar düşmesi bekleniyor

Avrupa'daki zeytinyağı üreticileri, yükselen hava sıcaklıklarının bu yıl da kötü hasada yol açabileceğini öngörüyor. Avrupa'daki zeytinyağı üretiminin önceki sezona oranla yüzde 40'a kadar düşmesi bekleniyor.

AA10 Ağustos 2023 Perşembe 17:16 - Güncelleme:
Avrupa için tehlike kapıda! Yüzde 40'a kadar düşmesi bekleniyor
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Avrupa Komisyonunun temmuzda yayımladığı verilere göre, 2022-2023 arasında Avrupa'daki zeytinyağı üretiminin önceki sezona oranla yüzde 40'a kadar düşmesi bekleniyor.

Dünyanın zeytinyağı ihtiyacının yarısını karşılayan İspanya'nın üretiminin bu yıl yüzde 56 azaldığı saptandı.

İspanya'nın en büyük zeytin üretim bölgesi olan Endülüs bölgesinde iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan yüksek sıcaklıkların üretimi olumsuz etkilediği kaydedildi.

Zeytin üretimi Yunanistan'da yüzde 47, Portekiz'de yüzde 39, İtalya'da yüzde 27 azaldı.

Tüm dünyadaki zeytinyağı üretimi de yüzde 26 düştü.

ÜRETİMİN OLUMSUZ ETKİLENMESİ FİYATLARA YANSIDI

İtalyan Zeytinyağı Üreticileri Birliği Başkanı Andrea Carrassi, üreticilerin yükselen sıcaklıklar yüzünden endişe içinde olduklarını belirtti.

Carrassi, kuraklık ve Ukrayna savaşının nedeniyle artan hammadde ve enerji fiyatlarının, söz konusu üretim problemine yol açtığını ifade etti.

İtalya'nın Puglia bölgesinde zeytincilik yapan Antonio Raguso, bölgesindeki zeytin üretiminin yüzde 30 azaldığını aktardı.

Uluslararası Zeytin Konseyinin açıklamasına göre, zeytinyağının market fiyatı geçen yıla göre yüzde 75 artarak kilogramı 6,5 dolara yükseldi.

Zeytinyağı üreticilerinin, alıcıların artan fiyatlardan dolayı farklı alternatiflere yönelmesiyle zeytinyağı tüketiminin azalmasından endişe ettiği belirtildi.

  • zeytinyağı üreticileri
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  • hava sıcaklığı

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