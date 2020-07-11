Avrupa içindeki vahşet ve katliam: Srebrenitsa Soykırımı

AA 11 Temmuz 2020 Cumartesi 20:24 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 20:25

Steinmeier, Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı görüntülü mesajda, katliamın üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen hala dehşetinin dinmediğini belirtti.

Srebrenitsa'da binlerce Müslüman erkek ve çocuğun katledildiğini vurgulayan Steinmeier, "Srebrenitsa bölgedeki savaşın en karanlık bölümü olarak belleğimizde yer aldı. Srebrenitsa'da binlerce Müslüman erkek ve çocuğa işlenen katliam İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa içindeki vahşet ve boyutu göstermesi açısından tektir. Uluslararası Ceza Mahkemesi orada yaşananları açık bir şekilde soykırım olarak tescillemiştir." ifadelerini kullandı.

Halihazırda acı çeken insanlara güç ve kuvvet dileyen Steinmeier, aradan geçen 25 yıla rağmen toplumdaki yaraların hala iyileşmediğini vurguladı.

Steinmeier mesajını, "Nefret ve şiddet olmadan, birlikte bir geleceği yaratmak hepimizin görevi ve sorumluluğudur." ifadeleriyle tamamladı.

Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da yaptığı yazılı açıklamada, Srebrenitsa'da yaşananların bir daha asla tekrar etmemesi gerektiğini belirtti.

Maas, kalplerinin ve hislerinin Srebrenitsa Soykırımı kurbanları ve onların yakınlarıyla beraber olduğunu kaydetti.

Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilen soykırım kurbanlarının sayısı 6 bin 652'ye yükselecek

Toprağa verilecek diğer kurbanlar ve yaşları ise şöyle:

"Sead Hasanovic (24), Alija Suljic (26), Hasib Hasanovic (25), Zuhdija Avdagic (48), Bajro Salihovic (52), İbrahim Zukanovic (54), Kemal Music (27)."

Potoçari Anıt Mezarlığı'na bugüne kadar 6 bin 643 soykırım kurbanı defnedilirken, bugünkü cenaze töreninin ardından bu sayı 6 bin 652'ye yükselecek.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.