AA 02 Eylül 2020 Çarşamba 19:20 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 19:20

Merkel, Berlin'de tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiğinin kesin olarak tespit edilmesinin ardından basın açıklaması yaptı.

Alman Şansölye, "Kesin olan Aleksey Navalnıy'ın bir şuçun kurbanı olduğu ve susturulmak istendiğidir. Hükümet adına bunu sert şekilde kınıyorum." dedi.

Merkel, Rus hükümetinden bu süreci açıklamasını beklediklerini dile getirerek, "Şu anda sadece Rus hükümetinin yanıtlayabileceği ve yanıtlaması gereken çok ciddi sorular var." ifadesini kullandı.

Merkel, Aleksey Navalnıy'ın kaderinin dünya çapında ilgi gördüğünü, tüm dünyanın cevap beklediğini vurguladı.

Merkel konuyla ilgili AB ve NATO'yu da bilgilendireceklerini belirtti.

Angela Merkel, Rusya'nın Berlin Büyükelçisinin konuya ilişkin bakanlığa çağrılarak bilgilendirildiğini sözlerine ekledi.

Skripal krizi

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığının ortaya çıkmasıyla ülkesinde mahkum edilen, daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş halde bulunmuştu.

Hastaneden taburcu edilen baba ile kızının tedavilerine evde devam edileceği bildirilmişti.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.

Bu maddenin, Sovyetler Birliğince 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

İngiltere'nin öncülüğünde başlatılan kampanya ile çok sayıda ülke 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmişti.