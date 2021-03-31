Star.com.tr 31 Mart 2021 Çarşamba 19:16 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 19:36

Avrupa ile ABD arasında yapılan İran'a nükleer yaptırım kararlarının gevşetilmesi konulu toplantıda Biden geri adım atmadı. Görüşmeden alınan olumsuz karardan sonra Avrupa, İran'ın nükleer tehdidinin daha ileri boyuta taşınmasından korkuyor.

ABD Başkanı Joe Biden'in Ocak ayında göreve başlamasından sonraki haftalarda, İngiliz, Fransız ve Alman diplomatlar, 2015 İran nükleer anlaşmasını yeniden hayata geçirme planıyla yeni yönetimle anlaşmak için ABD'ye uçtular.

Yeni Başkan Biden'a, Obama tarafından kaldırılan ve daha sonra Trump tarafından yeniden uygulamaya konulan yaptırımların bir kısmının kaldırılmasını önerdiler. İsmini vermek istemeyen iki Avrupalı diplomattan edinilen bilgiye göre görüşmelerin amacı ABD'yi uzaklaştığı nükleer anlaşmaya uymaya çağırmak ve İran'ın iyi niyetli atacağı hamlelere karşılık vermesini istemekti.

Avrupa heyeti, Biden'in İran üzerinde nükleer anlaşma kozunu koruyarak başta İran'ın nükleer füze programı olmak üzere bölgedeki milislere verdiği destek geri çekmesi gibi konularda İran'ın vereceği tavizlerle ilerleme kaydetmek için Trump'ın aldığı bir dizi ek önlemi gevşeteceğini düşündü.

Avrupalı heyetin önemli isimlerinden eski Fransız büyükelçisi Gerard Araud, "Avrupalıların Amerikalılara tavsiyesi yaptırımları gevşetmeyi hızlı ve derhal yapması yönünde oldu. İran tarafından alınan tüm sinyaller Amerikalılar anlaşmaya geri dönmezlerse uranyum zenginleştirmeye geri dönecekleri şeklinde oldu." dedi.

İran ve ABD ile BM arasındaki nükleer müzakerelere öncülük eden Fransa, "Anlaşmada ilerlemenin en iyi yolu tarafların derhal nükleer anlaşmaya geri dönmesi olurdu fakat bunu yapmadılar." dedi.

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