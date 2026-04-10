Şengen bölgesindeki 29 ülkede, Avrupa Giriş/Çıkış Sistemi (EES) tamamen faaliyete geçti.

Pasaportlara elle damga vurma uygulamasına son veren sistem, AB vatandaşı olmayan yolcuların sınır kapılarında parmak izi vermesini ve biyometrik fotoğraf çektirmesini zorunlu hale getiriyor.

Manuel kontrollerdeki hata payını sıfıra indirmeyi amaçlayan sistem doğrultusunda, uygulama kapsamında 180 gün içinde 90 gün kalış kuralı sistem tarafından otomatik hesaplanacak ve süre aşımı yapan yolcular anında tespit edilerek ilgili birimlere bildirilecek.

Kaydedilen biyometrik veriler 3 yıl boyunca sistemde tutulacak. Böylece sonraki seyahatlerde işlemler hızlanacak.

Giriş-çıkış damgalarının kalkmasıyla birlikte pasaport sayfalarının dolması sorunu ortadan kalkacak, tüm kayıtlar dijital ortamda saklanacak.

EES, 2026'nın son çeyreğinde başlaması beklenen ETIAS (Seyahat Ön Onay Sistemi) için temel veri kaynağı işlevi görecek.

- BEKLEME SÜRELERİ UZUYOR

Yeni sistem, AB vatandaşı olmayan yolcuların dijital kayıt işlemlerini gerçekleştirmesini zorunlu kılarak, pasaport kontrol süresini uzatıyor.

Yetkililer, biyometrik veri toplama işlemlerinin her yolcu için ek süre gerektirdiğini, bunun da yoğun dönemlerde bekleme sürelerini önemli ölçüde artırdığını belirtiyor.