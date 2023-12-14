Avrupa Konseyi, İtalya'nın denizde göçmenlerin kurtarılmasını garanti etmesi gerektiğini belirtti

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, merkezi Strazburg'da bulunan Avrupa Konseyi'nin İnsan Haklarından Sorumlu Komiseri Mijatovic, haziran ayında Roma'ya yaptığı ziyarete dair yazdığı rapor, bugün yayımlandı.

Raporda, "İtalya, mültecileri, sığınmacıları ve göçmenler de dahil olmak üzere denizde tehlike altında olan insanlara zamanında ve etkili yardım sağlamak için yeterli arama ve kurtarma kapasitesini konuşlandırmayı sağlamalıdır." ifadesi kullanıldı.

Akdeniz'in güneyinde sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından yürütülen kurtarma operasyonu faaliyetlerini engelleyen yasaların da yürürlükten kaldırılması çağrısının yinelendiği raporda, STK'lere suçlu muamelesi yapılmaması da istendi.

Raporda, Mijatovic'in İtalya ile Arnavutluk'un 6 Kasım'da Roma'da imzaladığı ve İtalya'nın Arnavutluk topraklarında iki göçmen merkezi kurmasına olanak sağlayan mutabakat zaptının da insan haklarına dair yeterince güvence vermediği konusundaki uyarısına da yer verildi.

Mijatovic, şubatta da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetine ocak ayında çıkardıkları; Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran STK gemilerinin kurtarma operasyonlarını sınırlandırma amacı taşıyan yasal düzenlemeyi geri çekmesi çağrısı yapmıştı.

İtalya'da Ekim 2022'de iktidara gelen sağ koalisyon hükümeti, düzensiz göçmen gelişlerini ve Akdeniz'de göçmenleri kurtaran STK'lerin faaliyetlerini sınırlamaya yönelik bazı yasal düzenlemeleri devreye almıştı.

İtalya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkeye bu yıl 1 Ocak-14 Aralık tarihlerinde 153 bin 407 düzensiz göçmen denizleri aşarak gelmişti. İtalya'ya 2022'de deniz üzerinden 104 bin civarında düzensiz göçmen ulaşmıştı.