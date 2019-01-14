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Avrupa Konseyi, Sarı Yeleklilerin gazetecilere saldırısını kınadı

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Fransa'da Sarı Yeleklilerin son gösterilerinde gazetecilere yönelik tehdit ve saldırılarını şiddetle kınadı.

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Jagland, Fransa'da 9 haftadır devam eden, 10 kişinin öldüğü protestolara ilişkin ilk kez açıklama yayımladı.

Açıklamasında, gösterileri takip eden gazetecilerin çalışma koşullarının son haftalarda giderek kötüleştiğini belirten Jagland, basın mensuplarına yönelik tehdit ve saldırıyı en şiddetli şekilde kınadığını vurguladı.

Jagland, "Sadece işlerini yapan gazetecilere yönelik saldırı, demokrasiye saldırıdır. Konuşma ve gösteri özgürlüğü hiçbir şekilde böyle bir şiddet ve nefretin ortaya konulması için bahane olmamalı." ifadelerini kullandı.

Thorbjorn Jagland, açıklamasında sarı yeleklilerin talepleri ya da polis şiddetine ilişkin değerlendirmeye yer vermedi.

- Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi karşıtlığına dönüşen eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Sarı Yelekliler, gösterilere televizyon ya da gazetelerde yer vermedikleri için Fransa basınına da tepkili.

Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.

Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti ve bin 700'den fazla kişi yaralandı, 5 bin 600 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı. 

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

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