İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2021 Çarşamba / 14 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,444
  • EURO
    10,3356
  • ALTIN
    517.389
  • BIST100
    1407.52
Dünya

Avrupa Konseyi'ndan ''Ermenistan'' raporu

Avrupa Konseyi İşkencenin Önlenmesi Komitesi, Ermenistan'daki cezaevlerinde, mahkumlar arası şiddet ve hiyerarşinin olduğunu bildirdi.

AA26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:21 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:21
ABONE OL

Komite'nin Aralık 2019'da Ermenistan'a yaptığı rutin ziyarete dair yayımladığı raporda, ülkedeki cezaevlerinde aşırı kalabalık, mahkumların dışarıdaki hastanelere nakli, dış dünyayla iletişimleri ve cezaevi personelinin tutumları konusunda iyileşmeler kaydedildiği belirtildi.

Bununla birlikte, Komite'nin, gözaltındaki kişiler için hukuki koruma, cezaevlerindeki maddi koşullar, sağlık ve yemek durumu, cezaevi içi aktiviteler, personel sayısının iyileştirilmesi gerektiğini gözlemlediği aktarılan raporda, ayrıca cezaevlerinde mahkumlar arası şiddet ve gayri resmi hiyerarşi olduğu, cezaevine çok sayıda yasak madde sokulduğu, bazı hükümlülerin ise lüks koşullarda yaşadığı kaydedildi.

Raporda, Komite'nin Ermenistanlı yetkililere, hapishanelerdeki iyileştirme çabalarını sürdürme tavsiyesinde bulunduğu ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.