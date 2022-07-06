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Dünya

Avrupa maskeye geri dönüyor

Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde 11 Temmuz'dan itibaren toplu taşımada maske zorunluluğu yeniden yürürlüğe girecek.

AA6 Temmuz 2022 Çarşamba 15:16 - Güncelleme:
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RTL radyosuna konuşan Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, kenti ve civar kentleri kapsayan "Nice metropolü"nün toplu ulaşım araçlarında maske zorunluluğunu yeniden yürürlüğe koyan kararnameyi imzaladıklarını söyledi.

Estrosi, buna göre, 11 Temmuz'dan itibaren Nice metropolündeki otobüs ve tramvaylarda yolcular için maske takmanın zorunlu olacağını kaydetti.

Fransa'da son 24 saate 200 binden fazla Kovid-19 vaka sayısı olduğunu ifade eden Estrosi, 7. Kovid-19 dalgasıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Estrosi, halihazırda toplu taşımada maske takmayı tavsiye eden hükümetin de söz konusu öneriyi zorunlu hale getirmeye mecbur kalacağına işaret etti.

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