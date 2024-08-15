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Dünya

Avrupa, maymun çiçeği salgınından etkilenen ülkelere 215 bin doz aşı bağışladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da yayılmaya başlayan maymun çiçeği (mpox) virüsü için uluslararası düzeyde endişe yaratan bir halk sağlığı durumu olması nedeniyle acil durumu ilan ederken, Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ve ortak şirketlerin salgından etkilenen bölgelere 215 bin doz aşı bağışladığını duyurdu.

DHA15 Ağustos 2024 Perşembe 10:00 - Güncelleme:
Avrupa, maymun çiçeği salgınından etkilenen ülkelere 215 bin doz aşı bağışladı
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DSÖ dün yaptığı açıklamada Afrika'da yayılmaya devam eden, şu ana kadar 14 bin vakanın ve 524 ölümün yaşandığı mpox virüsü ile ilgili uluslararası düzeyde acil durum ilan ettiğini açıkladı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus, "DSÖ Acil Durum Komitesi bugün toplandı ve bana (M çiçeği virüsüyle ilgili) durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu tavsiye görüşünü paylaştı. Bu tavsiyeyi kabul ettim" dedi. DSÖ, kasım ayında yaptığı açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DRC) virüsün cinsel yolla bulaştığını ilk kez doğrulamış, Afrikalı bilim insanları ise bu durumun hastalığın kontrol altına alınmasını zorlaştırabileceği uyarısında bulunmuştu.

AB'DEN AŞI DESTEĞİ

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise salgının kontrol altına alınması için 10 milyon doz aşıya ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Afrika'da Mpox salgını sağlık açısından acil bir durumdur. kontrol altına almak için 10 milyon aşıya ihtiyaç vardır. Küresel eylem ve dayanışma aciliyet arz etmektedir. Bu çabanın ön saflarında yer alan ortaklarımızla birlikte etkilenen ülkelere bağışlanmak üzere 215 bin aşı dozunu güvence altına aldık" ifadelerini kullandı.

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