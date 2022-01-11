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Dünya

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli hayatını kaybetti

Ülkesi İtalya'da iki haftadan uzun süredir hastanede tedavi gören Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli hayatını kaybetti.

11 Ocak 2022 Salı 08:17 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 08:17
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David Sassoli'nin günün ilk saatlerinde hayatını kaybettiğini, sözcüsü Roberto Cuillo Twitter hesabında açıkladı.

Sassoli'nin cenaze programı gün içinde kamuoyuna açıklanacak.

65 yaşındaki Sassoli, bağışıklık sistemindeki bozukluk sonrası 26 Aralık'ta hastaneye kaldırılmıştı.

Sassoli'nin durumunun ciddi olduğu açıklanmış, AP Başkanı'nın tüm resmi faaliyetleri iptal edilmişti.

Eylül ayında da zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılan Sassoli, uzun süre AP'nin oturumlarına başkanlık edememiş ve Avrupa Birliği zirveleri gibi üst düzey toplantılara da katılmamıştı.

Sassoli, 17-20 Ocak'ta Strasburg'daki oturumda yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden adaylığını koymamıştı.

  • David Sassoli
  • Avrupa Parlamentosu

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