Avrupa Parlamentosu ''Gazze'' için ayağa kalktı: İsrail'e baskıyı artırın

Milletvekilleri, von der Leyen ve Kallas'a hitaben kaleme aldıkları mektupta, İsrail'in Ekim 2025'ten bu yana ateşkes yürürlükte olmasına rağmen bağımsız medyanın Gazze'ye erişimini kolaylaştırmadığını belirtti.

İsrail'in, yalnızca ordu eşliğinde, seçilmiş uluslararası medya kuruluşlarının bulunduğu, planlı güzergahların izlendiği ve sıkı kontrol altında yapılan medya gezilerine izin verdiğini ifade eden 61 milletvekili, gazetecilerin bu geziler sırasında Filistinlilerle iletişim kurmasının yasak olduğuna dikkati çekti.

Milletvekilleri, bağımsız erişimin savaş muhabirliği açısından uluslararası kabul görmüş bir ilke olduğunu belirterek, "Çatışma bölgelerine özgür basının girişinin yasaklanması tartışmasız bir uygulama haline gelirse, bu durum zararlı bir emsal teşkil edecektir. Bilgiye erişim hakkımız kısıtlanmaktadır." ifadesini kullandı.

AB üyesi ülkelerin yaklaşık 3'te 2'sinin, Ağustos 2025'te yabancı gazetecilerin Gazze'ye erişimine izin verilmesi çağrısında bulunulan açıklamaya destek verdiğini hatırlatan milletvekilleri, von der Leyen ve Kallas'ı, bunun sağlanması için İsrail'e siyasi baskıyı artırmaya yönelik acil adımlar atmaya davet etti.

Milletvekilleri ayrıca, Tel Aviv'in güvenlik nedeniyle bu yasağın devam etmesi gerektiği düşüncesini martta Yüksek Mahkeme'ye ilettiğini anımsattı.

Mahkemenin, İsrail Yabancı Basın Derneğinin yasağın kaldırılmasına ilişkin dilekçesini değerlendirmeye aldığını ancak aynı zamanda hükümetin davayı 24 Mayıs'a erteleme talebini kabul ettiğini belirten vekiller, Tel Aviv'in "sözde güvenlik risklerine" dair hiçbir kanıt ve açıklama sunmadığını vurguladı.

Milletvekilleri, İsrail'in Gazze'ye erişimi engellemek için artık güvenlik gerekçesini öne süremeyeceğini kaydederek "Sizden (von der Leyen ve Kallas), yabancı gazetecilerin erişimini İsrail ile ikili ilişkilerinizde temel talep haline getirmenizi ve bunun sağlanması için tüm olası diplomatik ve siyasi araçları kullanmanızı talep ediyoruz." dedi.