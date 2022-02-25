IHA 25 Şubat 2022 Cuma 12:10 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 13:01

AP Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye hakkındaki yıllık rapor hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin AB Türkiye Delegasyonu'nda basın toplantısı düzenledi. Amor, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekata ilişkin, "Bugünkü basın toplantısının konusuna geçmeden önce içinde yaşadığımız krize dair görüş belirtmek istiyorum. Biz buna Rus krizi diyoruz, Ukrayna krizi değil. İçinde bulunduğumuz durumda Türkiye'nin içinde bulunduğu konuma bakacak olursak coğrafi olarak dünyanın bu bölgesinde önemli bir pozisyonda olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın net bir tutum sergiliyor olmasını büyük bir memnuniyetle izliyoruz. Batı dünyası birlik içinde hareket ediyor, Türkiye'nin de bizimle birlikte olduğunu görmekten gurur duyuyoruz" dedi.

"KARŞILIKLI GÜVEN TAZELİYORUZ"

Amor, hazırlanacak rapora ilişkin ise şunları kaydetti:

"Rapora geçecek olursak, Türkiye'nin aday ülke olması nedeniyle her yıl düzenlediğimiz bir rapor var. Bunu yıllık olarak düzenliyoruz. Rapor, uyumlandırma çalışmaları, hangi alanlarda gerçekleştirildiği ya da gerçekleştirilmediği yönünde. Oldukça karmaşık bir süreci değerlendirdiğimiz bir rapor. Siyasi ve politik olarak da gelişmeleri değerlendiriyoruz. Bundan önceki rapor geçtiğimiz mayıs ayında yayımlanmıştı. İlişkilerimiz içindeki en olumsuz dönemi ele almaktaydı. Sonraki rapor için de çalışmalar başladı. Bu normal hazırlıklarımız çevresinde raportör olarak çalışırken siyasi tablonun bütününü yakalamaya çalışıyoruz. Hükümet adına siyasi isimler ile görüştüm. İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediye başkanları ile görüştük, STK'lar ile görüştük. Barolar Birliği Başkanı ve akademisyenlerle görüştük. Bütün bu ziyaretler çerçevesinde daha önce edindiğim izlenimi teyit etme imkanı buldum. Yeni bir hava içindeyiz, bu son derece olumlu bir hava. Karşılıklı güven tazeliyoruz, canlı bir siyasi ortam olduğunu gördük."

"RAPORDA BAHSEDECEĞİM EN ÖNEMLİ KONULARDAN BİR TANESİ TÜRKİYE'NİN RUSYA'YA KARŞI ALDIĞI POZİSYON"

Amor, Brüksel'e döndüğünde meslektaşlarına Türkiye hakkında pek çok olumlu gelişmenin olduğuna dair bilgi vereceğini belirterek, "Bunların kağıt üzerine yansıtılmasını isteyeceğim. En önemlisi Türkiye'nin Rusya'ya karşı aldığı pozisyon. Bugün itibarı ile görüyoruz ki güvenlik ve savunma alanında beraber çalışıyoruz, bunun vurgulanmasını isteyeceğim. Türkiye'nin göç konusunda da mükemmel bir rol oynadığını söylemek isterim. Ülkenizde misafir etiğiniz pek çok göçmene ev sahipliği ediyorsunuz, Türkiye'nin bu çabasını takdirle karşıladığımızı söylemek isterim. Raporumuzda üst düzeyli konuların farklı alanlarda da devam ettiriliyor olmasını ekleyeceğiz. En gerçek ve en somut olanın Gümrük Birliği olduğunu düşünüyoruz. Gümrük Birliği'nde kaydedilecek çalışmaların en gerçekçi, elle tutulur çalışmalar olacağına inanıyoruz. Bu konuda oturup beraberce konuşabiliriz, konuşmaya başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Şunu unutmamak gerekiyor ki Gümrük Birliği'nde kaydedilecek gelişmeler siyasi reformlar tarafından eşlik edilmesi gereken gelişmeler. Gümrük Birliği'nde alınacak herhangi bir kararda ne konseyin ne de AB üyesi ülkelerin tek başına söz hakkı bulunmuyor. Bu parlamentonun vereceği bir karar. Parlamento da Gümrük Birliği ile ilgili herhangi bir konuya siyasi reformlar eşlik etmediği takdirde onay vermeyecektir" diye konuştu.