Avrupa Parlamentosu seçim tarihi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye yapılacak 400 milyon avroluk yardımının onaylanması sonrası gündeme geldi. AB Konseyi ile Birlik'in yasa yapıcı kurumu olan ve AB bütçesine onay veren Avrupa Parlamentosuna girecek 705 milletvekilinin belirlenmesi için 5 yılda bir seçim yapılıyor. Son seçimler Mayıs 2019'da düzenlenmişti. Peki Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçimleri ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye yapacağı 400 milyon avroluk yardımı onayladı. AP Genel Kurulunda yapılan oylamada yardım paketi, 593 "evet", 11 "hayır" oyu ve 22 çekimser oyla kabul edildi.

AB Komisyonunun yardım teklifi, üye ülkelerin oluşturduğu AB Konseyince 18 Eylül'de, AP'nin Bütçe Komitesi tarafından da 20 Eylül'de onaylanmıştı.

AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİMLERİ NE ZAMAN?



Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçimlerinin 6-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılmasını onayladı.

AB dönem başkanlığını yürüten İsveç, seçimlerin söz konusu tarihlerde yapılması konusunda, AB ülkelerinden oluşan AB Konseyinin uzlaşmaya vardığını açıkladı.

AB Konseyi ile Birlik'in yasa yapıcı kurumu olan ve AB bütçesine onay veren Avrupa Parlamentosuna girecek 705 milletvekilinin belirlenmesi için 5 yılda bir seçim yapılıyor. Son seçimler Mayıs 2019'da düzenlenmişti.

Parlamento seçimleriyle AB Komisyonu ve AB Konseyi başkanları da değişecek.