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Dünya

Avrupa Parlamentosu'ndaki milletvekili sayısı 720'ye çıkacak

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) şu anda 705 olan milletvekili sayısının Haziran 2024'teki seçimlerinden sonra 720'ye çıkacağı bildirildi.

AA28 Temmuz 2023 Cuma 19:20 - Güncelleme:
Avrupa Parlamentosu'ndaki milletvekili sayısı 720'ye çıkacak
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AB üyesi ülkelerin temsilcilerinden oluşan AB Konseyi'nin büyükelçi seviyesinde yapılan toplantısında, 2024-2029 dönemi için milletvekili sayısının artırılması konusunda uzlaşma sağlandığı belirtildi.

Toplantının belgelerine atıf yapan bazı AB ülkelerinin medya kuruluşları, sayının 720'ye çıkacağını yazdı. AP'nin milletvekillerinin, haziranda meclisteki sandalye sayısını 716'ya çıkarmak üzere anlaştığı açıklanmıştı.

Son uzlaşıyla parlamentoda temsil edilen 27 AB ülkesinden 12'sinin milletvekili sayısı artacak. Bunlardan Fransa, İspanya ve Hollanda fazladan 2'şer milletvekilini AP'ye gönderecek.

Avusturya, Belçika, Polonya, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, Letonya, İrlanda ve Danimarka'dan da fazladan 1'er kişi AP milletvekili seçilecek.

AP'nin 5 yıllık dönemi için düzenlenecek seçimler, 6-9 Haziran 2024'te yapılacak. AB Konseyi'nin aldığı kararın uygulanabilmesi için AB ülkelerinin liderleri ve AP tarafından resmen onaylanması gerekiyor.

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